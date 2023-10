Una palestra per il Checchi. Sarà pronta a primavera: "Lavori a pieno ritmo"

Sempre più spediti i lavori per dare dalla prossima primavera agli studenti dell’istituto superiore Checchi e alle associazioni sportive di Fucecchio un nuovo spazio polifunzionale e moderno dove praticare varie discipline sportive. Si tratta della realizzazione della nuova palestra che sorgerà proprio a fianco del liceo. Il cantiere, inaugurato lo scorso mese di marzo, è stato visitato dal sindaco Alessio Spinelli, da Alberto Beconcini, presidente della Consulta dello Sport di Fucecchio, e dall’ingegner Paolo Cianchi, dirigente della direzione edilizia della Città Metropolitana di Firenze. E’ infatti la Metrocittà a finanziare i lavori, dal costo complessivo di un milione di euro, per la realizzazione di questa importante opera che aggiungerà un ulteriore tassello a un’area, quella alle spalle di via Fucecchiello, che si sta caratterizzando sempre più come un vero e proprio centro dedicato allo sport e che comprende strutture come il palazzetto e il centro sportivo Umberto Galli.

La nuova palestra, oltre a spogliatoi e servizi, ospiterà ben due campi dove poter praticare sport come il volley, il basket o il calcetto ed avrà la possibilità di ospitare anche l’attività agonistica e le gare. Si tratta di un impianto, inoltre, pensato per poter accogliere gli atleti con disabilità.

Un progetto, quello in corso di realizzazione a Fucecchio, molto importante sia per le tante associazioni e società sportive presenti ma anche per il Checchi che a oggi è l’unico istituto scolastico, nel Circondario Empolese Valdelsa e nel Comprensorio del Cuoio, ad avere un liceo a indirizzo scientifico sportivo. "Dopo aver realizzato le strutture della palestra, adesso stiamo costruendo il blocco spogliatoi - spiega l’ingegner Paolo Cianchi -. A gennaio verrà montata la tensostruttura di copertura, dopodiché saranno realizzati gli impianti per consegnare la palestra pronta più o meno nel mese di marzo".

"Un altro impianto sportivo che sarà utile non soltanto all’istituto Checchi ma anche alle nostre associazioni - prosegue il sindaco Alessio Spinelli - che qui potranno allenarsi ma anche disputare le gare di campionato. La nuova struttura, che ospiterà due campi da pallavolo, pallacanestro e calcetto, permetterà anche di svolgere tante altre attività".

