Una nuova stazione meteo sul Montalbano. Garantirà previsioni più precise

Carmignano, 6 settembre 2023 – Servirà a raccogliere dati relativi a temperature, quantità di pioggia, intensità del vento e molto altro ancora. E’ in collegamento con le principali app di previsioni meteo, come ad esempio IlMeteo, Aeronautica Militare, 3BMeteo e Consorzio Lamma. E’ la prima stazione sistemata sul versante del Montalbano che guarda verso sudovest, in direzione di Prato, Firenze e della Piana. Finora ne esistevano soltanto due: una nel comune di Vinci, a Vitolini, e l’altra nel comune di Monsummano Terme.

Installato grazie alla collaborazione tra un team di meteorologi ed un ristorante che lo ospita, l’apparecchio si trova al confine tra il comune di Capraia e Limite e quello di Carmignano. “Avevamo bisogno di un luogo dove ci fosse connessione internet – spiega Gordon Baldacci, fisico dell’atmosfera – e per questo ringraziamo ci ha concesso la possibilità di piazzarlo”.

La stazione meteo risponde a parametri ben precisi: è dotata di strumenti in grado di rilevare le temperature, la quantità di pioggia caduta e il vento. I dati servono per un’analisi storica, ma anche per generare quei modelli matematici che garantiscono previsioni del tempo più precise e accurate per quanto riguarda le zone in questione.