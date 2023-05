CASTELFIORENTINO

Una mostra omaggio a Vinicio Berti (nella foto) è quella che si apre oggi alle 10.30 a Castelfiorentino fino all’11 giugno, in due diversi poli espositivi, il Ridotto del Teatro del Popolo e l’Oratorio di San Carlo. L’artista fiorentino è stato uno degli interpreti più autorevoli dell’astrattismo classico. Promossa dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con la Galleria d’Arte Nozzoli (coordinamento e progetto di allestimento di Exponent), la mostra è curata da Lorenzo Nannelli e presenta una carrellata di opere realizzate dall’artista dal 1949 al 1991 (anno della sua morte), ripercorrendone così quasi integralmente "ogni attimo della sua esistenza", che come ha osservato il curatore è "impresso in tutte le sue opere come se tutta la sua personalità e l’energia vitale si fossero proiettate sulle tele".

Questi gli orari di apertura al Ridotto del Teatro del Popolo: sabato 6, 13 e 20 maggio 10.30-12.30 e 16-19; domenica 7, 14 e 21 maggio 16-19; venerdì 26 maggio 18.30-19.30 e 21- 24; sabato 27 maggio 10.30-12.30, 16-19 e 21-24; domenica 28 maggio 10.30-12.30 e 15-19; dopo il 28 maggio gli orari coincideranno con l’apertura del Cinema. All’Oratorio di San Carlo invece lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, martedi e giovedì dalle 16 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.