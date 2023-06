Una mostra di Marradi A Palazzo delle Arti

Una importante mostra di Bruno Marradi e al Palazzo delle Arti. Sono le opere di un uomo sempre appassionato di arte e pittore per diletto. Promossa dalla Rsa Le Vele con il contributo di Comune di Fucecchio, Associazione Colori in Corso, Associazione #Fucecchioèlibera, Cooperativa Sociale Colori e Avo Evi Empolese Valdarno Inferiore, la mostra resterà visitabile fino al 2 luglio, tutti i giorni dalle 17 alle 19. "A Fucecchio abbiamo individuato un luogo da dedicare all’arte in tutte le sue forme e lo abbiamo chiamato ‘Palazzo delle Arti’ – commenta l’assessore alla cultura Daniele Cei -. Ed è un vero piacere ospitare al suo interno la mostra di Bruno Marradi, un signore che ha riscoperto la propria passione per la pittura in una stagione della vita in cui è molto importante riuscire a trovare nuovi stimoli ed ispirazione. Quando ho avuto l’opportunità di conoscerne la storia, sono rimasto affascinato dalla forza taumaturgica che può rappresentare l’arte per una persona".