Una mattinata per scoprire l’antica Roma Ecco il laboratorio all’insegna della creatività

In arrivo al Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino un nuovo laboratorio per i bambini dai 5 anni in su e le loro famiglie. L’appuntamento è per domani mattina alle ore 10, 10.30, 11 e 11.30 con "Un reperto per…far luce sui romani". Durante la visita al museo, un operatore farà immergere i piccoli partecipanti nelle atmosfere dell’antica Roma, alla scoperta di un reperto davvero particolare: la lucerna. Nel successivo laboratorio creativo, poi, i bambini potranno riprodurre una lucerna romana in argilla da portare a casa. L’incontro è su prenotazione, da effettuare entro le ore 13 di oggi, chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 339 4666461.