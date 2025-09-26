Una mattinata alle giostre per 25 ospiti

Nemmeno i capricci del tempo sono riusciti a guastare la festa al Luna Park per i ragazzi dei centri diurni dell’Empolese Valdelsa. L’appuntamento, per quella che è ormai diventata una consuetudine molto attesa, era per le 10.30 di ieri, quando il Luna Park della “Fiera di Settembre“ di Empoli, presente nel grande parcheggio del parco di Serravalle, ha aperto le porte in via eccezionale per le ospiti e gli ospiti dei centri diurni che si trovano a Empoli, Cerreto Guidi, Castelfiorentino, Montelupo Fiorentino, e che sono gestiti dalla Società Cooperativa “Colori onlus“.

Quella che è stata realizzata ieri è stata un’opportunità di svago e di socializzazione per tutti i partecipanti che hanno avuto modo di divertirsi sulle giostre che erano aperte apposta per questa occasione speciale (nella foto, un momento della mattinata passata dai ragazzi sulle giostre del Luna Park).

L’evento che si svolge annualmente alla “Fiera di Settembre“ è diventato un appuntamento fisso da molto tempo ed è sempre molto apprezzato da tutte e tutti i partecipanti. E anche quest’anno sono stati in venticinque gli ospiti dei centri diurni che hanno potuto divertirsi sulle giostre, appunto, e approfittare delle numerose attrazioni presenti nell’area di Serravalle. Un evento che si è potuto svolgere grazie alla collaborazione dei gestori delle giostre e del corpo di polizia municipale dell’Unione dei Comuni.