Una linea per l’igiene personale L’Emporio Solidale si arricchisce

Gli scaffali dell’Emporio Solidale si arricchiscono di una nuova linea di prodotti. Si tratta di cosmetici realizzati dall’azienda empolese Le Antiche Mura, con la grafica del logo dell’Emporio. A consegnare i prodotti, la titolare dell’azienda empolese, Stefania Caparrini, insieme ad Alessandro Italiani, responsabile produzione dell’azienda. Ad accoglierli, l’assessore al Sociale del Comune di Empoli, Valentina Torrini, e in rappresentanza dell’Emporio Solidale volontarie di Croce Rossa Italiana e Misericordia, oltre a Marco Mainardi e Daniele Colombai, rappresentanti dell’area Sociale della Misericordia di Empoli. "L’inflazione cresce e colpisce soprattutto i beni di prima necessità, come pane, latte, pasta e carne – sottolinea l’assessore Torrini – A soffrirne sono le famiglie più povere. Per questo oggi più che mai abbiamo bisogno di sostenere l’Emporio Solidale, che da due anni a Empoli consente a queste famiglie di fare la spesa gratuitamente. Ed oggi più che mai abbiamo bisogno di aziende illuminate che, come Le Antiche Mura, mentre fanno impresa creano anche inclusione sociale e si prendono cura di chi vive momenti di difficoltà".

"Quelli che abbiamo deciso di mettere a disposizione sono prodotti per l’igiene personale, shampoo e bagnoschiuma a base anche di miele a chilometro zero – racconta Caparrini – Abbiamo pensato di aprire la linea con questi due prodotti che rappresentano beni di prima necessità, ma arriveranno anche balsamo e crema corpo. Questo progetto nasce dalla voglia di intrecciarsi con la nostra comunità e non essere solo osservatori, dalla voglia di fare la propria parte anche se piccola e sostenere con le nostre competenze realtà come l’Emporio Solidale, che si prendono cura dei soggetti più fragili".