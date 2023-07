Una lettura scenica di Rafaello Busoni con Salvadori e Giuntini

Interessante appuntamento martedì prossimo nel giardino del Palazzo Ghibellino, in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, dove il presidente del locale Circolo Amatori Arti Figurative, Silvano Salvadori, presenterà un incunabolo di “Leggenda di San Giulianol’Ospitaliere“ scritta da Gustave Flaubert, un capolavoro di miniatura di Rafaello Busoni, figlio del musicista Ferruccio. L’evento, in collaborazione col Centro Studi Musicali Busoni, fa parte del calendario della rassegna “Estate Empolese“ e si svolgerà tramite proiezioni e una lettura scenica dell’attore Andrea Giuntini. “Leggenda di San Giuliano l’Ospitaliere” racconta di una vita non scevra da riflessioni moderne: sulla natura del male procurato – Giuliano uccise i propri genitori – e sull’espiazione necessaria. Salvadori è il maggior conoscitore di Rafaello (1900-1962), pittore e soprattutto illustratore di libri, ha realizzato decine di pubblicazioni pregiate a numerazione limitata e acquerellate a mano, migliaia invece sono i libri illustrati prima in Germania, poi, in America, dove emigrò nel 1939 con la seconda moglie ebrea.