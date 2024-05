Una lettera al vice premier: "Ecco le criticità del territorio"

Una lettera indirizzata a Matteo Salvini, per mettere il governo al corrente delle criticità riscontrate a Capraia e Limite. L’ha consegnata direttamente al vice-premier il candidato sindaco di Siamo Capraia e Limite, Emanuel Di Mauro. "Nella missiva ho elencato le mie preoccupazioni per l’attuale ponte tra Capraia Fiorentina e Montelupo – ha spiegato - l’annesso sottopasso della stazione ferroviaria e la possibilità della nascita di una passerella ciclopedonale a misura d’uomo, sicura e priva di barriere architettoniche per una miglior fruibilità da parte dei cittadini disabili". Un documento che, fa sapere Di Mauro, Salvini ha promesso di leggere con attenzione. "Nella lettera ho riportato la mia volontà di intraprendere un dialogo diretto tra cittadinanza, amministrazione e Ministero – ha concluso il candidato sindaco del centrodestra - abbiamo la possibilità di avere diretto rapporto con le forze di governo e siamo forti della presenza di rappresentanza a livello locale. Nell’area Capraia e Limite – Montelupo, possiamo contare infine sull’appoggio e sulla collaborazione del candidato sindaco di Monteluponelcuore, Federico Pavese".