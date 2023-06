Una gara ciclistica per 130 bambini

Sui pedali i baby campioni. Nel pomeriggio di sabato centotrenta bambini dai sei ai dodici anni provenienti da tutta la Toscana disputeranno il 29° Gran Premio Banca Cambiano Spa, gara ciclistica organizzata dalla Società Ciclistica di Castelfiorentino.

La partenza è fissata alle 16 al bar pizzeria Gallo Nero di via Duca D’Aosta (sponsor della manifestazione), e il percorso è diviso in due tracciati, assegnati in base alle categorie che corrispondono all’età dei partecipanti, con un minimo di 1 km (6 anni) a un massimo di 15 km (12 anni). "Castelfiorentino – sottolinea l’assessore allo Sport, Simone Bruchi – ha sempre accolto con favore queste gare. Negli ultimi anni, il ciclismo ha regalato alla nostra comunità delle grosse soddisfazioni, e tutti queste iniziative rappresentano pertanto un motivo di orgoglio per il nostro Comune".