Una folla alla processione del Corpus Domini

La tradizione che vive nel cuore e nella memoria di una comunità ha mostrato ancora una volta quanto sia insopprimibile la sua essenza. Se a questo poi si aggiunge la forza del sentimento religioso, i risultati sono ancora più evidenti. E’stata davvero una processione partecipata e condivisa quella del Corpus Domini che è sfilata ieri pomeriggio per le vie del centro storico di Empoli. Una processione intensa e composta, con tantissime persone a darle vita e due ali di folla ad assistere al suo passaggio. In una successione ordinata sono sfilate le ’insegne’ di tutte le parrocchie empolesi, insieme ai parroci, alle religiose e ai religiosi oltre alle bambine e ai bambini che hanno ricevuto in queste settimane la prima comunione. Dopo i Vespri che si sono svolti nella Collegiata di Sant’Andrea officiati dal proposto don Guido Engels, la processione ha attraversato il centro storico, è passata per via Verdi ed è entrata da piazza don Minzoni in via Roma, dove circa venti auto in sosta, nonostante il divieto temporaneo di parcheggio, sono state tutte multate. Da piazza della Vittoria, il corteo è tornato in Collegiata per la Messa. Oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine, per il Comune erano erano presenti, fra gli altri, la sindaca Barnini, il vicesindaco Barsottini, l’assessore Bellucci, il presidente Mantellassi insieme a vari membri dell’assemblea consiliare.