Una fiaccolata per chiedere il disarmo globale

Lo scorso anno, a poche ore dallo scoppio della guerra, don Andrea Cristiani, parroco della Collegiata e fondatore di Shalom, riempì di fiaccole Fucecchio per dire no ai cannoni e invocare la pace. Ora a un anno dalla guerra il sacerdote riporta tutti a sfilare. Stavolta a San Miniato – perché Fucecchio e la città della Rocca sono le due terre ’madrine’ del movimento missionario – e l’appuntamento è per il 24 febbraio. Tante sono già le adesioni e tanta, è attesa, la partecipazione anche da Fucecchio. Sarà una manifestazione per il disarmo globale. L’evento inizierà alle 19.30, nella sede di Shalom in piazza Bonaparte 15, per l’apertura della mostra ’I volti della pace’, e dopo la cena a pane e acqua, alle 21.15 partirà la fiaccolata con sosta al santuario del Santissimo Crocifisso e marcia fino alla Rocca di Federico II. "Non sarà solo una fiaccolata - spiega il movimento Shalom - ma un insieme di momenti dall’alto valore simbolico". Alla luce delle fiaccole per illuminare la notte di un mondo senza pace.