"Una festa che riguarda tutti" La partecipazione delle opposizioni

"Abbiamo partecipato convintamente alle celebrazioni di una festa che riguarda tutti gli italiani. Prima di tutto nella commemorazione di chi è morto e non ha potuto vedere la realizzazione di quel sogno di libertà. Ma ha sacrificato la propria vita a valori più grandi". Così i consiglieri di centrodestra di Vinci Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Maria Grazia Bindi. "Oggi il messaggio che deve unire tutti gli italiani – hanno aggiunto – è quello della premier Giorgia Meloni ’Il frutto fondamentale del 25 Aprile è stato, e rimane senza dubbio, l’affermazione dei valori democratici, che il fascismo aveva conculcato e che ritroviamo scolpiti nella Costituzione repubblicana. Da quel paziente negoziato volto a definire princìpi e regole della nostra nascente democrazia liberale scaturì un testo che si dava l’obiettivo di unire e non di dividere’". Un pensiero fortemente condiviso anche da Andrea Poggianti, capogruppo in Consiglio a Empoli per Fratelli d’Italia presente alle celebrazioni empolesi in piazza XXIV Luglio. "Faccio proprio l’auspicio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – ha detto Poggianti – perché il 25 aprile sia Festa della Libertà. Per troppi anni questa data è stata gestita con concezione “proprietaria” da parte della sinistra, quando in realtà da sempre la destra italiana è stata all’interno del perimetro costituzionale e di quei valori che diversamente il fascismo aveva conculcato".

Il valore del 25 Aprile come festa nazionale di tutti gli italiani è condiviso dal capogruppo della Lega a Castelfiorentino Susi Giglioli: "Premesso che non amo le posizioni ideologiche né a destra né a sinistra sono fermamente convinta che il 25 aprile rappresenti la festa della liberazione nazionale di tutto il Paese, di tutti gli italiani. Per liberazione intendo anche libertà di poter passare la festa in famiglia senza per questo dover rinnegare un evento storico che fa parte della nostra memoria storica". "Se poi la partecipazione o non partecipazione alle celebrazioni – ha detto Gigliolli – diviene uno obbligo allora la libertà viene meno e diviene polemica politica. Non ho mai partecipato alle celebrazioni, neanche a quelle delle Foibe pur condividendo la memoria storica degli eventi".

Il capogruppo di Forza Italia a Fucecchio, Simone Testai, ha aggiunto: "Non ho partecipato alla manifestazione fucecchiese perché ero fuori con la famiglia, ma ho partecipato con le mie figlie alla manifestazione del paese in cui mi trovo, spiegando loro l’importanza della memoria e della Liberazione, festa spesso strumentalizzata da una parte politica, e che in realtà deve essere vissuta come una festa di riconciliazione di un popolo, quello italiano, dopo una brutta pagina storica di dittatura e guerra civile. Non ho condiviso per niente la posizione di alcuni esponenti politici fucecchiesi che hanno partecipato con simboli di partito. Lo spirito della festa non è quello".

