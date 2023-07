Una due giorni anche a New York prima dell’evento di Milano

La prossima tappa sarà oltre oceano. Al Metropolitan Pavilion di Manhattan, il 19 e 20 luglio, va in scena la 44esima edizione di Lineapelle New York. Partecipano 118 aziende. Lineapelle New York ospita anche il corner Mipel Lab, riservato alle aziende italiane della pelletteria specializzate in outsourcing, e la mostra La Casa del Guanto a cura della Stazione Sperimentale Pelli, che vedrà esporre alcune storiche aziende guantarie. Londra e New York anticipano e introducono l’evento clou della stagione fieristica: l’edizione numero 102 di Lineapelle Milano. Dal 19 al 21 settembre, nei padiglioni di Fieramilano Rho, la filiera della moda, del lusso e del design incontra i suoi fornitori in una tre giorni di condivisione creativa e di business che mette a confronto 1.300 espositori e più di 20mila visitatori provenienti da tutto il mondo. Evento a cui partecipano in massa anche le concerie di Fucecchio e del Comprebnsorio del Cuoio.

C. B.