Una domenica a tutto shopping a Empoli: tornano i banchi in piazza

Conto alla rovescia per il primo appuntamento ’autunnale’ con lo shopping all’aperto. Domani dalle 8 alle 20 torna il ’Mercato su’ Giardini’, una terza tappa dal sapore di fine estate. Saranno 40 i banchi presenti in piazza Matteotti a Empoli, con tutte le merceologie, per uno shopping conveniente e di qualità. "È sempre un piacere tornare in questa bella piazza – dichiara Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze – Il periodo è quello giusto per il cambio armadio, i nostri operatori si faranno trovare pronti con tante novità per la stagione autunnale".

Sono proprio questi infatti i giorni del cambio stagione: via i costumi, dentro maglioncini utili ad affrontare il periodo autunnale. Una scusa per rifarsi il look. Confermata la disposizione dei banchi lungo tutto l’anello pedonale della piazza; i 40 espositori offriranno un mix merceologico per soddisfare ogni esigenza.

Dall’abbigliamento, agli accessori, dall’arredo casa, alle calzature e tanto altro per una intera giornata da dedicare allo shopping, in totale sicurezza per grandi e piccini. "Ormai il Mercato su’ Giardini è un appuntamento fisso – aggiunge Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli – Al rientro dalle ferie credo sia un’ottima occasione per un giro tra i banchi e per le vie del centro". Un primo appuntamento di acquisti in città, aspettando il calendario eventi che accompagnerà le famiglie fino al Natale, anche quest’anno in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Già da novembre si entra nel ’mood’.