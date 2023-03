Una discarica a cielo aperto Rifiuti in via Di Mezzo Scatta l’opera di rimozione

Serviranno oltre 30mila euro per ripulire i terreni che si trovano in via Di Mezzo, tra le frazioni di Villanuova e Sammontana. Un impegno di spesa che l’amministrazione comunale ha messo a bilancio per ovviare ad una situazione che va avanti ormai da anni e che di recente si era ulteriormente aggravata.

Da un sopralluogo dello scorso 12 dicembre, effettuato dalla polizia municipale dell’Unione dei Comuni, erano stati infatti rinvenuti nell’area nuovi abbandoni illeciti da parte di ignoti, consistenti prevalentemente in scarti tessili e rifiuti misti da costruzione e demolizione, sia lungo la strada vicinale medesima, sia nei piazzali anteriori e anteriori della colonica dismessa, che hanno impedito la rimozione di quelli oggetto di un precedente intervento.

Nei mesi scorsi era stata infatti emessa un’ordinanza per intimare i proprietari di alcuni terreni limitrofi di rimuovere la sporcizia che si era accumulata nel tempo. Considerato quindi che l’area in questione è interessata da deposito incontrollato e gestione non autorizzata di consistenti quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi, l’amministrazione si trova adesso costretta a portare avanti gli interventi di messa in sicurezza già attivati, affidando il servizio di rimozione degli ulteriori rifiuti in stato di abbandono rivenuti nel corso dei suddetti sopralluoghi.

Per questo, nei giorni scorsi, si è provveduto ad affidare l’incarico: una ditta specializzata si occuperà del servizio di censimento, raccolta, trasporto e avvio a recupero e smaltimento degli ulteriori rifiuti in stato di abbandono rinvenuti nella zona di via Di Mezzo, nella speranza che quei terreni trovino finalmente pace e che non tornino ad essere una discarica a cielo aperto come lo sono stati per diverso tempo.