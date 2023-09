Una corretta alimentazione a Empoli: Ecco lo sportello

C’è lo sportello del nutrizionista per trovare le risposte alla corretta alimentazione. Un’iniziativa promossa nell’ambito delle funzioni di informazione sull’educazione alimentare svolte dallo Sportello comunale del nutrizionista. Nel mese di ottobre sono in programma tre incontri rivolti a genitori, educatori e insegnanti per fare il punto, non soltanto grazie agli interventi degli esperti ma anche grazie a domande e richieste dei partecipanti, sull’alimentazione nella fascia di età che va da un anno al periodo dell’adolescenza. Le iniziative, a ingresso libero, avranno inizio sempre alle 17.45 e si terranno nell’auditorium di Palazzo Pretorio con ingresso da piazza Farinata degli Uberti.

Il ciclo di incontri, elaborato dalla nutrizionista Susanna Agnello attualmente incaricata del servizio di Sportello del nutrizionista per la refezione scolastica, prenderà il via martedì 10 ottobre: si parlerà del "Corretto approccio dei bambini verso il cibo, un aiuto alle famiglie" con le relatrici Susanna Agnello (nutrizionista) e Adria Alderighi (psicologa), facendo un focus sulla fascia di età 6-10 anni. Martedì 17 ottobre, la nutrizionista Susanna Agnello e la psicologa Gessica Gini parleranno del "Corretto approccio al cibo in età adolescenziale", un aiuto alle famiglie” mentre martedì 24 ottobre spazio al tema "Alimentazione nel bambino e consigli per i genitori", con riferimento alla fascia di età 1-5 anni, con la nutrizionista Susanna Agnello.