Una connessione strategica: "Vantaggi per tutta la Toscana. Ecco la spinta all’economia"

Comuni più integrati, più connessi. Maggiori opportunità di crescita e di sviluppo su un territorio che non avrà più barriere strutturali. Le due rive dell’Arno ospitano alcune delle aziende più grandi dell’area. "Pensare a sinergie e strategie condivise: solo così potremo sostenere le sfide attuali, sempre più complesse. Il nuovo ponte è l’esempio perfetto di questo approccio". Lo hanno ribadito i sindaci dell’Empolese Valdelsa dopo aver dato ufficialmente il via ai lavori. Lavori che porteranno a "un’infrastruttura fondamentale per tutta la Toscana - come ha tenuto a precisare il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - L’Arno è un’area su cui vivono due milioni di persone. Il suo attraversamento è fondamentale. A oggi tra la riva destra e sinistra, fra il viadotto dell’Indiano e il ponte Empoli-Sovigliana, nell’arco di più di 30 chilometri c’è solo il ponte di Signa a poter consentire il passaggio dei mezzi pesanti. Questa infrastruttura non servirà solo alla zona industriale di Limite ma in generale a tutto l’attraversamento dell’Arno nel Medio Valdarno". "Un’opera che migliorerà la mobilità urbana ed extraurbana - ha aggiunto il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella - anche in rapporto con il capoluogo, Firenze. Un’opera che è volano economico: l’Empolese ha una forte vocazione industriale. C’è un numero importante di veicoli commerciali che utilizzano l’arteria: daremo un servizio ai cittadini e alle imprese che senza le infrastrutture si perderebbero".

Non insiste ’fisicamente’ sul territorio comunale di Vinci, il nuovo tracciato. Eppure la Città del Genio ha contribuito economicamente al progetto. "Oggi è una festa per tutti - ha dichiarato il sindaco Giuseppe Torchia - Il ponte è strategico, è al primo posto tra le opere pubbliche più richieste dai cittadini di Vinci. Comporterà un’importante riduzione dei flussi di traffico anche sul mio territorio". Un’opera a servizio di una ’città’ di circa 90mila abitanti. "Un’area - ha ricordato il sindaco di Empoli Brenda Barnini - che si sta dotando di un unico piano strutturale intercomunale. A novembre faremo il passaggio di adozione nei consigli comunali, una scelta che cambierà per sempre le traiettorie di sviluppo del territorio. Un altro tassello che va a completare l’enorme mole di investimenti fatti sulle infrastrutture, la 429 su tutte, in fase di completamento".

Ylenia Cecchetti