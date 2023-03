Una commedia brillante in vernacolo

EMPOLI

Debutto stagionale per la compagnia Pien di Beghe, nata nel 2020 poco prima dell’esplosione della pandemia, che domani sera alle ore 21.15 al Teatro Il Momento di Empoli propone la commedia brillante in vernacolo ’Il furto della Fontana del Porcellino’ di Massimo Beni. Due atti liberamente riadattati in chiave empolese con un finale inedito. Sul palco prima assoluta per i nuovi attori Alessio Squilloni, Roberto Tortora, Claudia Palaggi e Alessandra di Geronimo che si aggiungono a Carla Stefanelli, Massimo Valori, Valentina Tinti, Claudio Caioli, Barbara Fattori e Cinzia Scardigli. Rispetto alla commedia originale, ambientata a Firenze nei primi giorni di novembre del 1966, la versione di Pien di Beghe (nella foto il presidente Francesco Gelli) avrà luogo a Empoli. Nell’originale Agenore, Arturo e Il Bigio sono tre artigiani fiorentini che tirano a campare con il loro mestiere e che comunque non navigano nell’oro: ombrellaio, arrotino, spazzacamino. Al Teatro il Momento saranno tre artigiani empolesi, che accetteranno una bella ricompensa in denaro da parte di una vedova americana per portarle la fontana del porcellino, da mettere sulla tomba del marito defunto. Lo spettacolo prevede un prologo in rima, qualche composizione rimata durante la commedia ed un epilogo finale parimenti in rima.