Una collettiva di quattro artisti

Mostra d’arte collettiva di quattro giovani artisti a Palazzo delle Arti di Fucecchio che sta diventando sempre di più un polo di attrazzione culturale. In scena le opere di Davide Acquafresca, Gaia Baccellini, Lucrezia Casalini e Gabriele Innocenti. Le oltre 50 opere esposte, realizzate dal 2019 ad oggi, attraversano uno spazio temporale breve ma fruttuoso nel quale i quattro giovani artisti hanno affinato tecniche e finalità espressive in un crescendo continuo di riflessione e approfondimenti. I soggetti spaziano dalla rappresentazione naturalistica del territorio, al ritratto, alla sperimentazione astratta attraverso un ventaglio lodevole di stili e ispirazioni. L’inaugurazione è fissata per sabato 4 marzo alle 16. La mostra sarà visitabile dal 5 al 26 marzo, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13, il sabato e la domenica dalle 16 alle 19.