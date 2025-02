Una città sempre più inclusiva. Progetti contro la marginalizzazione. Summit fra Comune e associazioni

Tutti convocati. Associazioni, società sportive, contrade, operatori del mondo educativo e culturale per condividere insieme i progetti e le azioni che vengono messe in atto sul territorio legati al tema dell’educazione e dell’inclusione socio-culturale. Elementi che possono essere fonte di documentazione e spunto per l’organizzazione di eventi futuri. Sarà questo il focus dell’incontro "Fucecchio inclusiva", in programma mercoledì alle 2115, all’auditorium La Tinaia di Parco Corsini. Una serata in cui condividere aspetti fondamentali che riguardano la realtà sociale e culturale di Fucecchio e discutere su nuove idee e proposte.

L’iniziativa rientra nel progetto "Inclusivamente", finalizzato al consolidamento della comunità educante inclusiva, realizzato insieme al Movimento Shalom, l’istituto comprensivo Fucecchio, l’associazione Popoli Uniti, l’associazione Nosotras e l’agenzia formativa Fo.Ri.Um. Con il progetto sono state sviluppate tante azioni sul territorio che hanno facilitato la collaborazione e la condivisione tra le varie realtà associative e l’amministrazione comunale, permettendo l’integrazione dei ragazzi più fragili o che vivono situazioni di marginalità all’interno di percorsi socio-educativi e culturali specifici. All’interno di questo percorso, "Fucecchio inclusiva" rappresenta un momento importante di raccolta delle testimonianze e della documentazione sull’operato di tutti coloro che ogni giorno si adoperano per migliorare la vita degli altri e seminano i frutti per un domani migliore. "Dobbiamo incentivare questi progetti – spiega la sindaca Emma Donnini – poiché intervenire sulle fasce più deboli significa abbracciare e consolidare l’intera comunità. Ringrazio le associazioni ed i servizi che si impegnano quotidianamente progettando e programmando azioni che possano favorire sempre più l’inclusione sociale".

"Inclusivamente" è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo e sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.