Una ’catena di montaggio’ super organizzata a Empolimichele per innaffiare le piante

EMPOLI

Michele è l’addetto al riempimento d’acqua, Giada il corriere diretto che sgancia le taniche piene a Lorenzo, Luigi, Francesca, Agnese e Viorica. Sono loro che, in tempi record, innaffiano e riportano a Giada le taniche vuote. Una catena di montaggio che si basa sulla sola forza di volontà. Le braccia sono quelle di alcuni dei volontari di “Albero della Libertà“, associazione fondata dal vicesindaco Fabio Barsottini e nata con lo scopo di rendere Empoli una città ancora più Green.

"Piantiamo Alberti e ci prendiamo l’impegno di curarli" dicono i ragazzi, una ventina in tutto. Sono venticinque le piante che hanno regalato ossigeno alla città nell’ultimo anno e mezzo. Dieci sono stati sistemati a Corniola, altri nella zona dell’ospedale in viale Boccaccio, nei pressi del parcheggio. Cinque alberi non hanno retto al gran caldo dell’estate scorsa, e per questa nuova stagione all’insegna delle temperature elevate si corre ai ripari come si può.

Ovvero con turni settimanali dei volontari impegnati nell’innaffiamento, guidati da un esperto agronomo. "Abbiamo riempito quaranta taniche – raccontano i volontari – dando venti litri d’acqua da bere ad ogni pianta. Il lavoro non manca e la porta dell’associazione è sempre aperta. Chi in futuro volesse aiutarci, non esiti a contattarci". Intanto domani alle 20 l’associazione festeggerà presso il ristorante “Buno e Buna“ al circolo di Corniola, il suo primo anno di attività, una serata in cui confrontarsi su quanto fatto negli ultimi dodici mesi e guardare al futuro, per poter continuare a prendersi cura delle piante con amore e dedizione.

Un impegno importante per provare a rendere la nostra città ancora più Green, iniziativa più che lodevole in un periodo storico in cui c’è assoluto bisogno di iniziare a prendersi realmente cura dell’ambiente per contrastare il cambiamento climatico.

Y.C.