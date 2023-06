Una alleanza per l’inclusione L’obiettivo è coinvolgere tutti

di Ylenia Cecchetti

Ha festeggiato a maggio il suo primo anno di vita. La Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa ora si regala un’opportunità in più. È stato sottoscritto ieri, infatti, un protocollo di intesta con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa; l’ufficialità di questa partnership si è tradotta nella firma che è avvenuta nella sala conferenze "La Vela Margherita Hack" di via Magolo ad Avane, frazione di Empoli. A firmare il protocollo sono stati il presidente della Società della Salute Alessio Spinelli, nonché sindaco di Fucecchio, e le due portavoce della Rete Sabina Marmeggi, presidente dell’associazione Abbracciami Aps e Annamaria Leoncini, presidente dell’associazione Noi da Grandi. A maggio del 2022, l’intuizione di mettere insieme e rafforzare le tante realtà presenti sul territorio, tutte impegnate sui temi dell’inclusione, dell’accessibilità, della disabilità e in generale dei bisogni educativi speciali e delle fragilità sociali. Dalle iniziali trentuno realtà aderenti, in appena sei mesi il gruppo di associazioni è cresciuto trasformandosi in un vero e proprio collettivo composto da cooperative, fondazioni, imprese sociali. Ad oggi sono ben quarantasette le protagoniste del progetto, iniziativa fortemente innovativa sul territorio, che non ha dato vita a una nuova associazione, dal momento che non si è costituita come un nuovo soggetto giuridico, ma che ha creato una sorta di “alleanza”.

Un gruppo di diverse organizzazioni autonome che si possano coordinare tra di loro per avere maggiore impatto sulla politica, nella comunità, nei percorsi di cura, nel reperimento di risorse, nella capacità di co-progettare e di collaborare sui progetti. Quarantasette associazioni, dunque, e quindici comuni. Una squadra compatta pronta a crescere ancora. Tutti uniti per un unico obiettivo: valorizzare la Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa come interlocutrice riconosciuta sui temi inerenti all’inclusione sociale a partire dalla disabilità. In particolar modo la Società della Salute e la Rete Inclusione si impegnano a collaborare per la realizzazione di appuntamenti sul territorio per la diffusione della cultura dell’inclusione e della sensibilizzazione in materia.

Insieme lavoreranno a studi e pubblicazioni relative ai dati sullo stato di inclusione sul territorio in ogni forma. Una firma che rappresenta un altro importantissimo step per portare avanti progetti di inclusione di area. Un’idea di inclusione, quella a cui la Rete ambisce, davvero ampia: non riguarda solo le persone disabili o con fragilità certificate, ma guarda oltre e coinvolge tutti. Tra i firmatari troviamo – solo per citarne alcuni – l’associazione Porte Aperte, Vecchie e Nuove Povertà, l’Arci Empolese Valdelsa, Spazio Ipotetico, ma anche Agesci (i tre gruppi Scout), Vorreiprendereiltreno, la cooperativa Promocultura, Pegaso e la Fondazione Dopo di Noi. La lista è lunga e destinata ad ampliarsi ancora.

"Sono particolarmente felice per l’avvio di questo progetto – ha commentato Alessio Spinelli – Ci impegniamo a coordinare questo gruppo e tutte le azioni che verranno. La società di oggi, soprattutto post covid, impone al pubblico e alle amministrazioni di creare un sistema di protezione sociale a tutela delle fasce più fragili. E non si parla solo di disabilità. L’accordo sottoscritto oggi (ieri per chi legge), il primo tra le due parti, andrà proprio in questa direzione".