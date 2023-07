Un volo di sette metri Precipita dal ’cestello’ mentre taglia dei rami Gravissimo operaio

MONTELUPO FIORENTINO

Un volo di circa sette metri con atterraggio drammatico sul piazzale di una vetreria di Montelupo Fiorentino. Poteva finire in tragedia l’incidente sul lavoro accaduto di ieri intorno a mezzogiorno in via Maremmana, in località Sammontana. Un uomo di 59 anni è caduto dal cestello di una piattaforma aerea mentre stava tagliando i rami di alcuni pini che adornano l’area esterna della azienda. Da quanto appreso, l’operaio nel tremendo impatto con il suolo ha riportato un trauma cranico e la frattura del polso destro. L’allarme è stato dato immediatamente e sul posto la centrale del 118 ha subito inviato l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Montelupo Fiorentino.

Considerata la gravità dell’infortunio e le possibili conseguenze che il lavoratore poteva aver riportato a seguito della spaventosa caduta è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso. Il velivolo è stato fatto atterrare in un campo di grano a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dell’incidente. L’operaio è stato prima stabilizzato dal personale sanitario a terra per poi essere trasferito sull’elisoccorso. In codice rosso è stato poi portato al centro traumatologico ortopedico fiorentino di Careggi dove è stato sottoposto a tutte le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici della medicina del lavoro dell’Asl Toscana centro per verificare che l’operaio stesse lavorando con tutti i dispositivi di sicurezza attivati, vista la particolare attività che stava svolgendo, e controllare la regolarità del suo contratto di lavoro.

Il 59enne è un operaio esterno alla vetreria che stava facendo un intervento di taglio ad un pino. La caduta dal cestello è avvenuta dal punto più alto della pianta. Quando è precipitato l’uomo si trovava a operare sulla chioma della pianta. Come sia potuto cadere è in fase di accertamento. Le cause potrebbero essere molteplici, da una disattenzione dello stesso operaio ad un problema tecnico alla stessa piattaforma aerea che lo potrebbe aver fatto sbalzare fuori.

L’unica notizia, al momento, più confortante è che nonostante il volo da una altezza considerevole il ferito non ha poi perso conoscenza durante le fasi di soccorso. Le conseguenze riportate, seppur importanti, sono state, tutto sommato, meno gravi di quelle che inizialmente si potevano ipotizzare. Ovviamente il 59enne dovrà rimanere in osservazione per il trauma cranico riportato e con molta probabilità essere sottoposto ad un intervento per la frattura del polso. L’incidente non ha coinvolto altre persone, a parte lo sfortunato operaio.

Irene Puccioni