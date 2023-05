Un video contest per raccontare la città

EMPOLI

“Giovani videomakers per Empoli”. Questo il titolo del nuovo progetto promosso dal Comune per raccontare la città e i suoi dintorni, fra luoghi di cultura, frazioni, aree verdi, eventi e chi più ne ha più ne metta, attraverso la testimonianza video di chi ha deciso di visitarli. Si tratta di un contest a cui potrà partecipare chiunque lo varrà, sarà sufficiente realizzare un video (con smartphone e videocamera) in grado di raccontare il territorio, attraverso nuove prospettive.

L’iniziativa si rivolge a persone dai 18 ai 45 anni di età e per partecipare c’è tempo da lunedì prossimo 22 maggio al 10 giugno 2023. I video saranno poi divulgati sulle pagine Instagram e Facebook VisitEmpoli_official, con i più votati che saranno successivamente pubblicati sulla homepage del portale www.visitempoli.it, sito istituzionale dedicato al turismo a Empoli.

I video, della durata massima di trenta secondi e in formato mp4, dovranno essere inviati all’indirizzo mail [email protected] Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione e invio del materiale sono comunque disponibili nella sezione “Vivi la città”, nella pagina dedicata al contest “Giovani videomakers per Empoli” (https:www.visitempoli.itgiovani-videomakers-per-empoli).