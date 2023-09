Un viaggio tra vini e cibi medicei a Montelupo Fiorentino: storia ed arte

MONTELUPO FIORENTINO

Ultimo appuntamento con le conferenze organizzate a corollario della mostra “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti“. Stavolta si parla di vini e cibi alla corte medicea. Come si mangiava all’epoca? Quale legame c’era fra i piatti che abbondavano sulle tavole e la forma di governo? E’ un viaggio tra storia ed arte quello fissato per le 18 di domani al Mmab di Montelupo. Ad intrattenere i partecipanti ci sarà Giovanni Cipriani, professore associato di Storia Moderna e di Storia della Toscana nell’Età Moderna all’Università degli Studi di Firenze. L’incontro a lui affidato sarà dedicato ai mutamenti intercorsi nell’alimentazione alla corte medicea con il trascorrere del tempo. Un tuffo nella storia tra aneddoti e curiosità che guardano al Quattrocento, ma anche al Seicento quando si affermano bevande come la cioccolata, preparata nella spezieria di Boboli seguendo una ricetta segreta che le conferiva un particolare sapore di gelsomino. "Il cibo – anticipa l’assessore alla cultura, Aglaia Viviani – è sempre stato strettamente legato alla cultura di un’epoca, alle credenze e anche allo stato di salute della popolazione. L’ultima delle conferenze collegate alla mostra “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti“ si preannuncia curiosa e interessante anche grazie alla presenza del professor Cipriani, esperto in materia".