Un viaggio nei sapori del vino Due giorni di degustazioni

Il vino è un fattore culturale, una grande risorsa economica, un motore della vita del territorio, oltre che un mondo di tradizioni da conoscere, valorizzare, tramandare. Ecco dunque. due giorni di assaggi e degustazioni per scoprire le sfumature del vino, dalla botte alla bottiglia. Un’iniziativa che vedrà la presenta e la partecipazione di 24 produttori della zona che è una delle realtà ad alta vocazione vitivinicola. Far scoprire il percorso del vino e farne conoscere i cambiamenti durante la conservazione è unode gli obietivi della missione di Divento Vino, l’evento organizzato dalla Pro Loco di Vinci in collaborazione con i produttori vitivinicoli della zona, che porterà gli appassionati a vivere l’evoluzione del vino, dalla sua nascita all’imbottigliamento, attraverso la sua conservazione nei vari contenitori, siano essi botti, di cemento o di vetro. L’idea è appunto quella di invitare ogni produttore a scegliere una prova di botte per fare assaggiare il proprio vino per com’era e per com’è.

Attraverso questa evoluzione, l’appassionato può degustare il vino e apprezzarne i suoi cambiamenti. Un’idea, quella di Divento Vino, che è nata prima del diffondersi della pandemia da Covid 19 e che ha conosciuto una pausa forzata, ma è stata riproposta dalla Pro Loco di Vinci e da Gisella Fuochi, appassionata sommelier e socia dell’associazione vinciana; un evento che vede, appunto, la partecipazione di 24 produttori delle zone limitrofe, da Vinci a Cerreto Guidi, passando per Montespertoli e Ginestra Fiorentina, e spingendosi fino alla località piombinese di Baratti.

"Divento Vino" è una manifestazione che ha il patrocinio del Comune di Vinci e si tiene all’interno della sala espositiva di Via Montalbano 6, proprio sotto la biblioteca Leonardia, a Vinci, sabato 1 dalle 15 alle 20 e domenica 19 dalle 10 alle 20. L’ingresso costa 15 euro e comprende la degustazione dei vini messi a disposizione dei produttori.

È possibile consultare l’elenco completo dei produttori nel sito internet della Pro Loco, prolocovinci.com.