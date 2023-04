Un vero tour di corone d’alloro

Cerimonia a tappe per commemorare la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la fine dell’occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista. Si terranno martedì 25 aprile, promosse dall’amministrazione comunale di Cerreto Guidi, le celebrazioni per il 78esimo anniversario della Liberazione che richiamano – spiega una nota della giunta – il valore della Resistenza per la conquista della libertà, come importante momento fondativo della Repubblica".

"Nel corso della mattinata per ribadire quanto sia importante mantenere la memoria della Resistenza – aggiunge l’amministrazione – e trasmettere ai giovani il valore della lotta per la conquista della libertà e della giustizia, saranno deposte delle corone commemorative in corrispondenza di lapidi e monumenti". Si comincia alle 10,15 a Stabbia ed A seguire le cerimonie si terranno a Gavena, Bassa, a Cerreto Guidi (al monumento ai Caduti di piazza Vittorio Emanuele e alla lapide commemorativa, di via Vittorio Veneto) e infine a Lazzeretto. La deposizione delle corone d’alloro avverrà alla presenza delle autorità civili e militari.