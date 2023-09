Un tuffo nel passato fra giullari e giocolieri

Burle e giochi, tra ristori e osterie dove gustare antiche pietanze e bere buon vino. Un tuffo indietro di secoli. Tra odori e atmosfere di un tempo lontano. Ma non solo, ’Il ponte rivive’ sarà l’occasione per riscoprire antichi mestieri, per visitare il ponte Mediceo e l’Ostello. Eppoi balli rinascimentali, musica e tanto divertimento con giullari e mangiafuoco. Con l’arrivo della notte, Cappiano si anima di un’atmosfera magica con fiaccole e candele. Appuntamento il 17 settembre a Ponte a Cappiano con la nuova edizione della rievocazione dalla Granducale Contrada Cappiano con il Patrocinio del Comune. Il paese si trasforma e gli abitanti vestono antichi indumenti, tornano mercato e taverna, mentre si svolgono spettacoli dei giullari e altri intrattenimenti. Il via agli eventi dalle 16. In campo per i balli la compagnia ’Bizzarria d’amore’. Dalle 19 aprono le degustazioni dei piatti rinascimentali.