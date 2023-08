Un tuffo nel Medioevo Tutto pronto per la festa

Fervono i preparativi. La macchina organizzative è in movimento: sabato 2 e domenica 3 settembre torna Salamarzana, la festa medievale promossa dall’associazione Amici del centro storico e dal Comune, con il patrocinio e contributo della Regione e del consiglio regionale e di Toscana Energia, giunta alla 14esima edizione. Il programma della manifestazione, a ingresso gratuito, è ampio e articolato, con rievocazioni storiche, spettacoli, giochi, laboratori e degustazione di piatti tipici medievali che animeranno le vie, le piazze e i vicoli del centro storico alto. Durante la due giorni sarà inoltre possibile visitare i principali palazzi e monumenti presenti nel centro storico grazie alla presenza di vere e proprie ‘guide in costume’: il Parco Corsini, il Museo Civico, la restaurata torre di mezzo, la Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa di San Salvatore, la Fondazione Montanelli Bassi, la Torre e il Palazzo Della Volta (compresi gli antichi sotterranei). Per lo svolgimento della festa divieti di circolazione e sosta in piazza Vittorio Veneto, poggio Salamartano, piazza Giuseppe Garibaldi, via Guglielmo di San Giorgio, via San Giovanni, via Borgo Valori, parco Corsini, via del Cassero, via Cammullia.