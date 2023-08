Un tuffo nel Medioevo Fra street art e spettacoli

Vicoli, corti, torri e palazzi: è lo scenario ideale per fare un salto indietro nel tempo catapultandosi nell’età di mezzo. Fervono i preparativi per Salamarzana, l’appuntamento con il Medioevo in programma sabato 2 settembre dalle 18 alle 24 e domenica 3, a partire dalle 17. Il viaggio nel tempo passa per le atmosfere, le luci e i profumi di quella che fu l’antica Fucecchio, suggestioni che potranno essere rivissute durante la festa, giunta quest’anno alla quattordicesima edizione.

Non mancheranno le rievocazioni di antichi mestieri, gli accampamenti militari, i musici, i figuranti e gli artisti di strada che animeranno il centro storico attraverso un percorso segnalato da torce e stendardi. L’iniziativa promossa dall’associazione Amici del Centro Storico e dal Comune di Fucecchio, con il patrocinio della Regione Toscana, del consiglio regionale e di Toscana Energia promette spettacoli di forte impatto scenico, realizzati da compagnie di rinomata fama, che trascineranno il visitatore nel fantastico mondo medievale. Sarà inoltre possibile visitare i principali palazzi e monumenti di Fucecchio grazie alla presenza di vere e proprie ‘guide in costume’: il Parco Corsini, il Museo Civico, la restaurata torre di mezzo, la Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa di San Salvatore, la Fondazione Montanelli Bassi, la Torre e il Palazzo Della Volta (compresi gli antichi sotterranei) aprono le porte ai locali e ai ’forestieri’. Salamarzana non è solo intrattenimento per adulti, ma anche occasione di gioco e divertimento dedicato ai bambini. Uno spettacolo continuo per tutte le età che vedrà il susseguirsi di esibizioni di artisti, giullari, acrobati, musici, falconieri, fachiri e giocolieri del fuoco, arcieri e combattenti, lasciando spazio ai laboratori per i più piccoli. Largo poi agli spettacoli teatrali. In programma quello di Iter Mentis, con l’attore Andrea Giuntini e ’Quello che dice il fuoco’ della regista Firenza Guidi con la compagnia Elan Frantoio, basato sulla storia di San Pietro Igneo. La festa passa inevitabilmente dalla tavola con postazioni enogastronomche e piatti tipici tratti da testi antichi. Una festa, dunque, nata per valorizzare il centro storico (Salamarzana è il nome dell’antico castello medievale, edificato anticamente sul colle dell’odierno Parco Corsini), alla quale si potrà partecipare gratuitamente.