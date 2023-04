Un tuffo nel ’mare’ del Chianti Piscina di Molino del Ponte Affidata la gestione per due anni

La gestione della piscina di Molino del Ponte, nel fondovalle Virginio, è in cassaforte per almeno altri due anni. Con opzione per ulteriori due. Il Comune di Montespertoli l’ha affidata a un raggruppamento di imprese e l’aggiudicazione è adesso efficace. Il valore di questa aggiudicazione è di 370mila euro per il biennio, 740mila circa se si ingloba l’opzione per il secondo biennio. Nastri di partenza in fase di spolvero, dunque, in vista della riapertura estiva. Conto alla rovescia iniziato perché, davvero, questo impianto natatorio nel cuore del Chianti e due passi sia da Firenze che da Empoli è un’oasi per numerose famiglie. Poi, si dovrebbe tornare a respirare un po’ di normalità quest’anno, senza distanziamento sociale e quant’altro. In parole povere: la piscina vicino Baccaiano può essere davvero un valido motivo per la vacanza modello "day holiday".

Non dovrebbe essere l’unica novità che riguarda la piscina, se la tabella di marcia dei lavori in corso viene rispettata: nello scorso dicembre, la giunta Mugnaini approvò lavori per 105mila euro per realizzare una nuova piscina ludica all’interno dell’impianto di Molino del Ponte. Si dovrebbero avere pertanto due vasche - questo il piano dell’amministrazione - "che vadano incontro alle esigenze degli utenti di ogni età". Le operazioni in corso: demolizione della vasca piccola esistente, rifacimento della parte impiantistica e di filtrazione, nuova struttura in cemento armato rivestita con telo impermeabile in pvc azzurro e perimetro a sfioro, nuova vasca di compenso. Nel progetto si trova anche il rifacimento della zona circostante la vasca, con nuova pavimentazione in autobloccanti e nuova staccionata. Insomma, all’esordio dell’estate il ‘mare’ del Chianti vuol farsi trovare pronto, e nel migliore aspetto possibile, all’indomani di anni molto difficili. Proprio di target individuato nelle famiglie ha parlato a suo tempo, commentando il progetto, il vicesindaco Marco Pierini. Si tratta di "potenziare l’offerta per le famiglie di Montespertoli e non solo, che vedono nel nostro impianto di Molino del Ponte un punto di riferimento importante nella zona, vista la sua posizione strategica e la sua collocazione nel verde". Vicino alla FiPiLi, a due passi dalla sp 12, sulla Volterrana, e con vastissime possibilità di parcheggio.

Andrea Ciappi