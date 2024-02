Un territorio fragile. Mappati tutti i pericoli: "Per sistemare le frane ora servono 10 milioni"

EMPOLESE VALDELSA

In quella maledetta notte di pioggia incessante (tra il 2 e il 3 novembre scorsi) c’è chi ha perso tutto, i ricordi più cari e i sacrifici di una vita. Acqua e fango che hanno invaso garage e primi piani delle abitazioni non hanno risparmiato nulla. Poco più di tre mesi fa l’Empolese Valdelsa, come buona parte della Toscana, si è trovata in ginocchio. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto. Con un gran lavoro di squadra, tra dipendenti dei Comuni, volontari, associazioni, è stata data risposta immediata ai bisogni primari delle comunità e dei territori. Ma a conti fatti quanto è costato rimettersi in piedi? Quasi 2 milioni e mezzo. La cifra è certificata dalla recente ordinanza regionale, la numero 6 del 1 febbraio, con la quale è stato approvato il Piano degli interventi urgenti eseguiti nei territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Da noi i comuni più colpiti sono stati Cerreto Guidi, Vinci e Fucecchio, dove le spese per gli interventi di somma urgenza sono stati rispettivamente di circa 622mila euro, 751mila euro e 722mila euro. L’elenco dei lavori censiti è lungo: si va dalle prime spese per il soccorso e l’assistenza alla popolazione (vitto e alloggio e carburanti), alla messa in sicurezza delle frane, alla raccolta dei rifiuti accumulati sulle strade, ai lavori di spurgo alle griglie di raccolta delle acque, pulizia ricavatura dei fossi, ripristino dell’illuminazione pubblica, ripristino delle arginature dissestate.

Anche sul territorio di Capraia e Limite si è dovuto intervenire con massima tempestività per lavori che sono costati circa 268mila euro: sono serviti a ripristinare lo sbocco del rio Pescaioni a causa del dissesto di sponda dell’Arno in corrispondenza proprio dello sbocco del torrente. Ad Empoli si è dovuto provvedere alla sostituzione della pompa e del galleggiante al sottopasso ferroviario, alla pulizia delle strade e allo spurgo di tombini e fognature. Complessivamente la spesa è stata di poco più di 26mila euro. A Montelupo Fiorentino sono serviti, in urgenza, 40mila euro di lavori per ripristinare la copertura dell’edificio della direzione didattica in via Caverni. Anche Montaione ha richiesto un intervento immediato: con circa 7.500 euro è stata resa di nuovo percorribile via Collegalli dove si era verificata una frana. E se questi sono stati i costi necessari per ripartire, molto di più ci sarà da spendere per mettere definitivamente in sicurezza il territorio. "È in corso il censimento del rischio residuo - spiega Monica Salvadori, geologa dell’ufficio programmazione strategica dell’Unione dei Comuni – Si tratta della restante parte del Piano straordinario di intervento, che sarà più costosa di quella di somma urgenza. Si tratta infatti di completare e consolidare dei lavori che andrebbero a ridurre il rischio idraulico. L’ordinanza regionale che approva il censimento che abbiamo fatto sul territorio ancora non c’è. Una stima dei lavori per il rischio residuo? Intorno ai 10 milioni di euro e bisognerebbe intervenire il prima possibile. Noi siamo pronti. Se arrivano le risorse, iniziamo".

Irene Puccioni