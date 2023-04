Un secolo fa nasceva Ciari Il convegno

Un secolo fa nasceva Bruno Ciari che fu partigiano nell brigata Garibaldi e poi, segretario del Pci e vicesindaco. Il Comune dedica a questa ricorrenza un’intera giornata di studio e dialogo in particlare sulla figura di Ciari come pedagogista di altissimo profilo. Appuntamento il 15 aprile con la giornata "Con Bruno Ciari Boccaccio qui è di casa – La lingua, la cultura, la scuola". L’iniziativa è promossa dal municipio con il patrocinio del Comitato Promotore per il Centenario Bruno Ciari, in collaborazione con il Centro Studi Bruno Ciari, l’Associazione Polis, la Società Storica della Valdelsa, l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, il Dipartimento di Filologia e Cristica delle Letterature Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Siena, l’istituto comprensivo di Certaldo e l’istituto Maria Santissima Bambina.

Il programma inizierà alle 10 nella sala sconsacrata della chiesa dei Santi Tommaso e Prospero con i saluti Istituzionali del sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, dell’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini, e della professoressa Elena Falaschi del Centro Studi Bruno Ciari. Seguiranno tanti interventi con un’attenzioen particlare al rapporto tra Ciari e Ciari la scuola. La giornata vedrà ache i contributi degli insegnanti e degli alunni certaldesi, che hanno lavorato con laboratori di lettura e scrittura. Nell’occasione sarà inaugurata la mostra a Palazzo Pretorio "Bruno Ciari, la lingua, la cultura, la scuola", con il materiale di documentazione presente all’interno dell’aula museo di Bruno Ciari alla Polis, cui seguirà la dimostrazione della stampa tipografica nel giardino.