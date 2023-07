"Chi supera questa difficoltà vince un premio". E’ ironico Enrico Pierazzuoli nel far riferimento all’emergenza ’personale stagionale’. Un vuoto che anche la sua azienda agricola con l’agriturismo e l’osteria deve colmare. Alla Tenuta Cantagallo e Le Farnete di Capraia e Limite il trattorista è appena andato via. "Ne abbiamo preso un altro. Che non ha mai guidato il trattore. Ma è un giovane volenteroso, da formare. Non abbiamo paura a insegnare, ma più si va avanti, più diventa tosta investire sulle risorse umane. Molti dei ragazzi che frequentano l’indirizzo alberghiero mollano la presa dopo lo stage, rendendosi conto di non aver intrapreso la strada giusta. Andiamo avanti grazie alla forza famiglia, i figli, le nostre nuove generazioni". Diciassette dipendenti e difficoltà in tutti i settori. Anche in agricoltura. E dove non arriva l’uomo, ecco la macchina. "Abbiamo comprato un robot per fasciare i bancali. Vendiamo 250mila bottiglie l’anno, non trovando personale fisso nel reparto spedizioni, siamo corsi ai ripari con un macchinario". Rimpiazzare la manualità con la robotica è stato inevitabile. "L’anno prossimo se le cose non cambiano ne acquisteremo un altro per inscatolare le bottiglie. Il costo è elevato e si ammortizza negli anni. Ma non abbiamo alternative".

Y.C.