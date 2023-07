Un quadro di Marconcini rafforza l’amicizia con Nogent-sur-Oise

Un quadro del pittore Enzo Marconcini è stato donato a Nogent-sur-Oise. In vista dei festeggiamenti per il decimo anniversario del gemellaggio Fucecchio – Nogent-sur-Oise, previsti a primavera 2024, sono ripresi, dopo lo stop causato dalla pandemia, gli scambi culturali tra le due cittadine. In occasione della recente visita della delegazione fucecchiese in Francia, il Comune ha donato alla cittadina d’oltralpe una bellissima opera di Marconcini, artista locale e animatore di Colori in Corso, l’associazione presieduta dal maestro Claudio Occhipinti.

Il quadro è stato consegnato direttamente al sindaco Jean-François Dardenne. E’ la raffigurazione di uno scorcio del centro storico di Fucecchio visto dall’auditorium di Parco Corsini. "Ho donato questo quadro molto volentieri - ha detto l’artista - perché sono molto legato a Fucecchio e perché credo nei valori del gemellaggio e degli scambi culturali con altre realtà".