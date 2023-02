"Un punto d’ascolto aperto a tutti i cittadini" Oggi la Lega in piazza

Un punto di ascolto per i cittadini. Su tutti i tempi caldi. Oggi la Lega dalle 8,30 alle 13,30 sarà in piazza XX settembre all’ingresso del mercato settimanale, lato bar Giuliano, con un gazebo. "Qui – dice il segretario Marco Cordone (nella foto) – si potrà firmare ancora contro la Taric e parlare dei problemi, sia piccoli che grandi, che interessano il territorio della nostra Comunità, come: l’area a verde attrezzato di via Foscolo dove i giochi per bambini sono maltenuti e rotti, probabilmente anche vandalizzati e sono diventati pericolosi per chi li usa". "Si potrà parlare di viabilità e manutenzione stradale, di sicurezza con il contrasto costante alla criminalità e allo spaccio della droga e dulcis in fundo, della nuova stangata sulla casa con provenienza dal Parlamento europeo per cui il Gruppo consiliare della Lega ha presentato un ordine del giorno sul tema del contrasto alla direttiva dell’Unione Europea di obbligo di Prestazione energetica E entro il 2030, per tutti gli immobili residenziali".