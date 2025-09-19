Un progetto per aiutare gli anziani

EMPOLIÈ al debutto “Il Filo della Memoria“, progetto della cooperativa sociale SintesiMinerva col contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Anziani 2025. L’iniziativa, attiva fino a gennaio 2026, offre a 30 anziani fragili l’opportunità di partecipare a laboratori, attività esperienziali e uscite sul territorio. L’obiettivo è stimolare le capacità cognitive e relazionali di persone che presentano varie forme e gravità di decadimento cognitivo. Grazie al personale altamente qualificato della cooperativa sociale SintesiMinerva saranno realizzati laboratori di stimolazione cognitiva per rallentare il processo di decadimento, potenziare la sostenibilità degli interventi socio sanitari, e migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro caregiver. “Il Filo della Memoria“ prevede la realizzazione di diversi laboratori, tra cui cucina, fisioterapia con attività ludiche e di stimolazione sensoriale, e cinema. Un’attenzione particolare sarà riservata alle letture, organizzate alla libreria “Libri e Persone“ di Empoli o nel centro diurno. Sono in programma uscite sul territorio, con visite museali. I circa trenta destinatari sono stati individuati tra gli utenti del centro diurno la Casa della Memoria di Montelupo Fiorentino, di Casa Petrazzi, dei servizi domiciliari privati, e tra le persone già coinvolte in altri progetti della cooperativa SintesiMinerva. Sono stati inoltre contattati i caregiver di riferimento, ai quali è stata richiesta l’adesione formale al progetto, con la descrizione del percorso previsto e dei benefici attesi sia per gli utenti sia per i loro familiari.