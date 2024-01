Un progetto di restyling per Casa Boccaccio e Palazzo Pretorio

"Si tratta di due progetti che renderanno i due musei in questione ancor più attrattivi. Per valorizzarli nel migliore dei modi anche alla luce del numero di visitatori in crescita costante ormai da diversi lustri, eccezion fatta per gli anni della pandemia". Il sindaco Giacomo Cucini ha così fatto il punto sugli interventi che riguarderanno nei prossimi mesi Casa Boccaccio e Palazzo Pretorio, con l’obiettivo di rinnovare entrambe le strutture in chiave turistica e renderle maggiormente fruibili. Tutto ciò anche in previsione del 650esimo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio che cadrà nel 2025. L’intenzione dell’amministrazione per quel che riguarda il museo dedicato a Boccaccio è di completare per quella scadenza un piano legato in primis all’accessibilità, con l’abbattimento delle barriere architettoniche (nei limiti del possibile) e all’allestimento di uno spazio tecnologico dedicato alla didattica. Ci sarebbe già un progetto, predisposto con l’Ente Nazionale Boccaccio, che mira a finanziare l’opera intercettando un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Entro la fine di quest’anno, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe invece concretizzarsi un nuovo intervento su Palazzo Pretorio. Dopo la messa in sicurezza e la conseguente riapertura della Torre dell’Orologio, la prossima tappa è recuperare e riaprire al pubblico pure le antiche prigioni e le stanze interne (iniziando dalla valorizzazione della "camera del Cavaliere"). In quest’ottica, si rendono necessarie operazioni di consolidamento che dovrebbero essere finanziate dal Comune. "Sono locali suggestivi e ricchi di storia, chiusi tuttavia da tanti anni per motivi strutturali – ha spiegato Cucini – crediamo che recuperarli e riaprirli ai visitatori sia fondamentale per ampliare l’offerta attuale. Ed è in corso di definizione anche il programma di Mercantia, con la prossima edizione che dovrà essere quella del rilancio definitivo".