Un posto da ingegnere Ora slitta il concorso

Il Comune di Fucecchio ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, nell’area funzionari, famiglia professionale tecnica, profilo professionale ingegnere, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno per ingegnere-impiantista. La presentazione delle domande era fissata per il 7 luglio scorso. L’amministrazione comunica che, a seguito dell’approvazione del cosiddetto decreto alluvione, le procedure concorsuali sono sospese fino al 31 agosto salvo diverso intervento normativo. Pertanto, al fine di poter osservare quanto prescritto, il termine per la presentazione delle candidature per i soli cittadini residenti nei comuni indicati in apposito allegato è fissato a quella data.

Entro l’8 settembre saranno pubblicati sul sito del Comune e sull’albo pretorio on line i candidati ammessi o ammessi con riserva alla prima prova concorsuale e il luogo e l’ora della prova stessa. La prima prova scritta si terrà il 12 settembre e la seconda prova scritta due giorni dopo.