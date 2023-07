Un posto da ingegnere Bando ancora aperto

Il Comune ricorda che c’è ancora tempo per iscriversi al concorso. per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno da Ingegnere-Impiantista. Per partecipare al bando è necessario essere iscritti all’albo degli ingegneri ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in Ingegneria elettrica o ingegneria elettronica conseguito con il vecchio ordinamento, laurea specialistica in Ingegneria elettrica, ingegneria dell’automazione o ingegneria elettronica, laurea magistrale in ingegneria elettrica, ingegneria dell’automazione, ingegneria della sicurezza o ingegneria elettronica. La domanda di ammissione dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il 31 agosto, esclusivamente con modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] Entro il giorno 8 settembre saranno pubblicati sul sito istituzionale www.comune.fucecchio.fi.it ed all’albo pretorio on line i candidati ammessi o ammessi con riserva alla prima prova scritta, e il luogo e ora della prova stessa, in programma il 12 settembre 2023. La seconda prova si terrà invece il 14 settembre.