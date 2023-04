Un posto caldo dove dormire Emergenza freddo, il bilancio "Nel 2023 un picco di richieste"

EMPOLESE VALDELSA

Sono storie che non fanno rumore. Spesso non vengono raccontate ma ci sono i numeri a dare la misura dell’emergenza. In 43 hanno trovato un posto caldo dove dormire grazie al cuore grande del territorio, che anche quest’anno ha aperto le porte dell’asilo notturno di Casenuove per accogliere i senzatetto nei mesi più rigidi, quelli invernali. Tra loro due giovani coppie di tunisini, una delle donne al quinto mese di gravidanza. E poi un uomo in cura al servizio oncologico di Empoli, per il quale il servizio sociale è riuscito a dare un’accoglienza in emergenza abitativa. E ancora due giovani, titolari di Protezione Internazionale, con contratto di lavoro regolare ma impossibilitati a trovare un appartamento in affitto. Sono storie di dolore e di disagio, che hanno trovato almeno per qualche mese, un posto sicuro dove essere accolte ed ascoltate.

Parla chiaro il bilancio del progetto "Emergenza freddo", realizzato da Unione dei Comuni, Società della Salute e Comune di Empoli e gestito dalla Misericordia. Nel 2023 un picco di richieste. Il dormitorio è stato aperto 24 ore su 24 dal 28 novembre al 31 marzo: dell’ospitalità ha usufruito anche un cagnolino, sistemato in uno spazio apposito pensato per gli amici a quattro zampe che vivono per strada insieme ai loro padroni. Solo 13 gli italiani (30 gli stranieri) e appena tre le donne. Il Centro ha accolto per notte una media di 18 persone, durante il periodo più freddo anche a 22. "Il numero degli accessi - conferma Barbara Biagini, responsabile dell’Area Adulti e Contrasto alla Povertà dei 15 comuni dell’Asl - quest’anno è stato importante. La pandemia aveva limitato gli spostamenti, ma l’emergenza è tornata con la struttura al completo fin dalle prime ore. La vulnerabilità è aumentata. Sono saliti i numeri sulle residenze fittizie a Empoli (da 50 siamo passati a 100): un fenomeno su cui continuare a lavorare". A stilare il bilancio anche il Governatore della Misericordia Pier Luigi Ciari.

"Quello dell’ Emergenza Freddo - ha affermato - non è solo un intervento ‘salva-vita’ che protegge dalla rigidità delle temperature notturne ma è utile per avvicinare le persone che rimangono ai margini, avere maggiore consapevolezza dei loro bisogni. Andare a chiedere un letto non è semplice. Bisogna sostenere chi ha scelto di chiedere aiuto, senza ferirlo". Il volontario Mirko Del Tito, a soli 20 anni ha gestito il servizio di "Unità di Strada", un veicolo che si mette alla ricerca di chi decide di rimanere in strada. "Siamo usciti tre volte a settimana - racconta Del Tito - La squadra prevedeva almeno due volontari in collaborazione col gruppo Scout Agesci. Abbiamo distribuito tè caldo, acqua, succhi di frutta, coperte e piumoni. Ci siamo trovati a tu per tu con un problema sociale difficile. Entrare in empatia con chi è abituato a stare solo non è banale". Sono stati 109 i giorni di servizio, 48 le uscite serali, 437 i chilometri percorsi, 18 i volontari impegnati e 48 le persone assistite in 43 ore di servizio. E ora avanti con i progetti futuri. Tra le proposte della Misericordia per il 2024, una lavanderia e lo screening medico settimanale. Cruciali i progetti sul Pnrr presentati dalla Società della Salute per potenziare i servizi e renderli innovativi. In cantiere c’è l’apertura di appartamenti dedicati all’ospitalità di senza fissa dimora: a Martignana ne nasceranno 4, a Certaldo il centro notturno ospiterà 8 posti letto. E poi il Centro Servizi su Empoli, dove verranno convogliate le attività del centro Emmaus, con un’equipe multidisciplinare dedicata alla presa in carico dei bisognosi.

Ylenia Cecchetti