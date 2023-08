Un portale sulla memoria Sul web anche l’Eccidio

Nuovo impegno per la memoria grazie all’istituto storico della Resistenza di Pistoia che proprio di recente ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana, nell’ambito di un bando che concedeva contributi a iniziative in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza. Due le fasi. La prima prevede la realizzazione di un portale web dei luoghi della memoria del ‘900. I primi due percorsi saranno dedicati al partigiano Silvano Fedi e all’eccidio del Padule di Fucecchio, fra le più importanti stragi nazifasciste in Italia con 174 vittime il 23 agosto 1944. Il portale sarà implementabile e nel corso dei prossimi anni ospiterà sia ulteriori percorsi sia singole schedature di luoghi. La seconda fase vedrà l’installazione nei luoghi della memoria di una pannellatura con informazioni e Qr code, pensata per raggiungere cittadini, turisti e studenti. Nell’occasione saranno coinvolti sia i comuni sia le associazioni che hanno garantito la propria partnership.