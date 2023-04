Un ponte per i martiri di Fiesole Onori ai carabinieri caduti nel ’44

I martiri di Fiesole sapevano di andare incontro alla morte, ma non esitarono a consegnarsi al comando tedesco per salvare la vita a dieci civili. Fu questa la scelta compiuta nell’agosto 1944 da Alberto La Rocca, Vittorio Marandola e Fulvio Sbarretti, militi dell’Arma dei Carabinieri (medaglia d’oro alla memoria al valor militare) che durante il periodo dell’occupazione nazifascista ripeterono lo stesso gesto compiuto da Salvo d’Acquisto: sacrificare sé stessi per salvare altre vite.

Una scelta che attesta ancora una volta il ruolo prezioso, e ancora oggi poco conosciuto, svolto dall’Arma nella lotta di Liberazione, e che ha indotto l’amministrazione comunale di Castelfiorentino a intitolare ieri il Ponte di via Leonardo Da Vinci (cavalca ferrovia) alla loro memoria, affinché il loro coraggio, la loro abnegazione, il loro altruismo possa rappresentare un esempio per tutti i cittadini. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco, Alessio Falorni, il viceprefetto vicario di Firenze, Eugenio Pitaro, il tenente colonnello Daniele Riva, comandante della compagnia carabinieri di Empoli, e il consigliere regionale Enrico Sostegni. Erano presenti alla cerimonia, oltre alle autorità locali dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale, rappresentanti dell’associazione nazionale carabinieri, della Prociv Arci, della Misericordia, dell’Avis e dello Spi Cgil Lega di Castelfiorentino. "Oggi noi consacriamo un simbolo – ha detto i viceprefetto vicario Pitaro – ma come persone adulte abbiamo una responsabilità ulteriore: quella di spiegare, con le giuste parole, ai nostri ragazzi, lo spirito con cui questi militi dell’Arma hanno scelto di sacrificarsi, offrendo un esempio altissimo e nobile di altruismo da consegnare alle nuove generazioni".

"Attraverso l’intitolazione del ponte di via Leonardo Da Vinci ai martiri di Fiesole – ha sottolineato il sindaco, Alessio Falorni - ci si propone pertanto di rendere omaggio a questi tre carabinieri e, più in generale, a tutti i militi dell’Arma che durante il periodo della Resistenza e della Repubblica Sociale Italiana scelsero di stare, a rischio della propria vita, dalla parte della lotta di liberazione. Una scelta di coraggio, dunque, ma anche l’ennesima dimostrazione di un alto senso del dovere, volto a proteggere la popolazione in uno dei periodi più difficili e tragici della storia d’Italia".

L’episodio che portò alla fucilazione dei tre militi dell’Arma si colloca nel contesto più generale della "Battaglia di Firenze" e del sostegno alla lotta partigiana da parte di alcuni carabinieri.