Un perito meccanico anche senza esperienza

L’Azienda Ciemme Costruzioni Meccaniche Srl di Certaldo cerca di un perito meccanico da inserire all’interno dell’organico. Il candidato ricoprirà la figura di addetto alle macchine Cnc e svolgerà le seguenti mansioni: fresatura Cnc e tornitura e programmazione ufficio tecnico. E’ richiesto il diploma di perito meccanico a cui corrisponde un titolo di studio di Tecnico industrie meccaniche, un diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico industriale, in meccanica o in Industria metalmeccanica. E’richiesto il possesso di patente B. Non è indispensabile un’esperienza pregressa. La modalità di lavoro offerta è full time. La tipologia contrattuale è un contratto di lavoro a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Inviare il C.V. a [email protected]