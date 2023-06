Un Pd a larghe intese Dal Terzo polo ai grillini Cei apre al dialogo "Empoli sia un modello"

di Tommaso Carmignani

"E’ finita l’era dell’arroganza", diceva qualche settimana fa il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi. L’obiettivo, all’indomani di una tornata elettorale che anche in Toscana non ha premiato lo schieramento dem, è quello di arrivare preparati all’appuntamento dell’anno prossimo, quando cambieranno le giunte in moltissimi comuni del nostro paese. Nell’Empolese Valdelsa andranno al voto tutti e undici, con un risultato che nessuno intende dare per scontato. Sarà per questo che anche a Empoli il Pd ha deciso di muoversi per tempo, stringendo patti e facendo alleanze. Una sorta di laboratorio che punta a mettere insieme tutte le forze che afferiscono all’area di centrosinistra, dal cosiddetto terzo polo (che però a Massa è entrato in giunta col centrodestra) al Movimento 5 Stelle. Il regista dell’operazione è il segretario Lorenzo Cei, che nicchia su una sua possibile candidatura ("l’ho letta sui giornali, a dire la verità") e mette dialogo e confronto davanti a tutto il resto.

"Uno degli elementi che ha portato al cambio della guardia nella segreteria nazionale – dice - è la consapevolezza che il Pd non è più autosufficiente. Noi a livello locale siamo partito di maggioranza e quindi abbiamo il dovere di provare a unire tutte le forze". Presto per i nomi: prima c’è il confronto. "Programmi e temi sono la priorità, dopodiché avvieremo un tavolo con le forze politiche a noi più vicine per provare a definire una coalizione. Sulla base di questo dialogo valuteremo anche i nomi e le modalità di selezione. Primarie? Per noi sono sempre un’ipotesi, ma vengono dopo le alleanze. A noi spetta sicuramente il compito di indicare dei profili, ma non faremo imposizioni dall’alto". Una linea che si sposa con quella dettata dal segretario Emiliano Fossi, ma la cui messa in pratica è ancora tutta da valutare e, soprattutto, definire.

In ogni caso, nei giorni scorsi, è stato avviato un confronto con Azione (che ha già un assessore in giunta, Antonio Ponzo Pellegrini) e Sinistra Italiana. "Per me – prosegue Cei – diventa oggi molto naturale, in virtù della risposta pubblica che c’è stata da parte sia di Nicola Ferraro che di Luca Ferrara, ribadire la volontà del Partito Democratico. Auspico che Empoli possa offrire in questo senso un modello a cui ispirarsi per il centrosinistra anche in altre occasioni e per altri appuntamenti elettorali futuri. Ho apprezzato lo spirito costruttivo e la capacità di pungolo su argomenti importanti. Valuto molto positivamente le frequenti proposte concrete avanzate da Azione dedicate alla vita quotidiana dei cittadini empolesi. Da Sinistra Italiana riprendo invece volentieri l’invito alla pubblicizzazione dell’acqua".

C’è però il nodo 5 Stelle. Conte nei giorni scorsi ha risposto picche alla proposta di dialogo avanzata da Schlein, uno schema che sembra ripetersi anche a Empoli. "Anna Baldi – dice Cei - sbaglia ad avere una chiusura preconcetta e ideologica nei nostri confronti e sbaglia a confondere l’esperienza dell’amministrazione con il Pd. Di questa amministrazione uscente noi abbiamo un giudizio positivo, ma dovrà inevitabilmente aprirsi una stagione nuova a partire dal 2024. Al Pd di Empoli spetta questo compito, noi siamo il futuro".

Una sponda a grillini e movimenti a sinistra del Pd potrebbe arrivare a proposito della Multiutility. "Un dirigente di lungo corso del Pd di Empoli una volta mi ha detto che quando si costruiscono le aziende pubbliche si segue l’alfabeto e prima della ’F’ di ’Finanza’ viene la ’E’ di ’Efficienza, Efficacia ed Economicità’. Sono d’accordo con questa filosofia e con Emiliano Fossi, che sta aprendo nel Pd toscano una valutazione di questo tipo".