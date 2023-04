Un paziente rubò un’ambulanza

EMPOLI

L’episodio risale a sei anni fa ma a Empoli se lo ricordano bene. Un uomo di 34 anni, originario di Napoli, affetto da una patologia psichica riuscì a sottrarre l’ambulanza agli infermieri che si erano recati a casa sua guidando in autostrada fino a Chiusi prima di venire bloccato da due pattuglie della polizia stradale. I familiari avevano chiamato il 118 dal momento che i problemi di salute dell’uomo si erano acutizzati. I sanitari serano giunti alla sua abitazione ma lui, cogliendo tutti di sorpresa, era sceso di casa e, aprendo la porta dell’ambulanza, l’aveva messa in moto per poi partire. Le chiavi erano state lasciate nel cruscotto e l’autista aveva provato a farlo desistere, ma inutilmente. Si è pure aggrappato allo sportello rischiando di farsi male. L’allarme rimbalzato alla centrale operativa aveva immediatamente attivato la polizia stradale, poiché l’uomo aveva detto ai suoi familiari che voleva recarsi a Roma per denunciare un traffico di stupefacenti. I poliziotti, tramite il gps, erano riusciti a localizzare l’ambulanza sull’A1, dopo Arezzo. Lo stesso soggetto, anni fa, a Caserta, aveva rubato un bus andandosi a schiantare contro il muro di una chiesa, dopo avere speronato altre auto e divelto la segnaletica.