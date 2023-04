Un patto per il verde Passeggiate urbane e iniziative creative Cittadini protagonisti

"Un patto per il verde è il percorso partecipativo che ha preso il via a Empoli, mettendo al centro in particolare due aree della città: il quartiere di Corea e la zona di Rosso Fiorentino - Santa Maria - San Rocco. Un percorso che proseguirà con una serie di appuntamenti che coinvolgeranno tutti coloro che sceglieranno di contribuire alla causa. Al centro passeggiate urbane, laboratori di autocostruzione per i più piccoli e per gli adulti, un momento di incontro con il consiglio delle bambine e dei bambini, così da ascoltare e condividere con cittadine e cittadini di tutte le età.

"Piantumazione e cura del verde sono azioni strategiche per tutta la città - spiega il sindaco Brenda Barnini - Permette di migliorare la qualità della vita di cittadine e cittadini, permette di contrastare la produzione di Co2. Da tempo, come amministrazione, siamo impegnati a mettere in atto una trasformazione sostenibile del territorio. Vanno in questa direzione le scelte compiute sul fronte della mobilità dolce, con l’adozione del Biciplan e la realizzazione di chilometri di piste ciclabili e con lo sviluppo del piano urbano della mobilità sostenibile".

"O ancora – prosegue il primo cittadino – l’investimento per l’efficientamento del sistema della pubblica illuminazione e del sistema di illuminazione degli edifici pubblici, senza trascurare gli interventi messi in atto negli edifici scolastici, dove abbiamo fra l’altro eseguito la sostituzione di tutte le caldaie, e la progettazione di nuovi edifici pubblici nel rispetto dell’ambiente". "Questo progetto è un punto di partenza per far sì che gli spazi verdi siano ancor più a misura di chi li vive, ovvero cittadine e cittadini di ogni età - precisa l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini -. Infatti, il percorso partecipativo ci permette di ascoltare i residenti e di immaginare con loro nuove funzioni e nuovi obiettivi da raggiungere attraverso la progettazione del verde urbano, secondo le Nature Based Solutions, ovvero soluzioni basate sulla natura. Adulti e ragazzi, anziani e bambini: ognuno vive le aree verdi in maniera personale, ogni esperienza è significativa e preziosa per valorizzare al meglio gli spazi".

"L’obiettivo è migliorare la vivibilità della città, attraverso una visione condivisa ma anche azioni che vedano impegnati sia la pubblica amministrazione sia i cittadini stessi – aggiunge – . Il Patto per il verde, del quale la nostra amministrazione ha scelto di dotarsi, del resto vuole rappresentare un nuovo strumento destinato a divenire una ‘bussola’ per lo sviluppo della città, una ‘bussola’ a disposizione di Comune e privati allo stesso tempo".

Sono tre le attività previste ad aprile, a partire dalla presentazione del progetto e dal coinvolgimento in questo cammino di conoscenza e attenzione per la città del Consiglio delle bambine e dei bambini, domani.Sabato 15 aprile dalle 10 la prima Passeggiata urbana, quella alla scoperta del quartiere Corea: il punto di partenza è fissato al bar al civico 32 di via Piovola- La seconda passeggiata urbana si svolgerà sabato 22 aprile alle 10, nell’area Rosso Fiorentino - Santa Maria - San Rocco, con partenza da piazza Rosso Fiorentino. Il mese di maggio offrirà altre creative occasioni ai cittadini in entrambe le aree al centro del percorso.