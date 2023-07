Un ‘patto di amicizia’ nato grazie agli studenti

Un momento di incontro e di conoscenza per costruire un’amicizia fra le due città. L’assessore alla cultura, Giulia Terreni, e Fabrizio Biuzzi, assessore con delega all’associazionismo, hanno ricevuto ieri una delegazione in arrivo dalla città francese di Ancenis - Saint-Géréon. A guidarla, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, Fanny Le Jallé, assessore alla cultura e al patrimonio della città francese, insieme ai consiglieri comunali Johanna Haller e Sylvie Onillon, e a Isabelle Bourse, anche lei eletta in consiglio comunale. L’obiettivo dell’incontro, che ha visto anche la partecipazione di associazioni sportive e culturali di Empoli, è stabilire contatti per sviluppare progetti futuri che coinvolgano i giovani delle due città, oltre a scambi legati alle politiche pubbliche o ancora fra associazioni. E proprio una associazione del territorio, Fil Rouge, ha favorito l’incontro fra le due città e l’iniziativa che affonda le radici in uno scambio culturale fra gli studenti del liceo Virgilio di Empoli e i ‘colleghi’ della città francese. Quell’occasione ha di fatto avviato il dialogo fra Empoli e Ancenis - Saint-Géréon che proseguirà anche con nuovi scambi che coinvolgeranno il liceo Pontormo e le altre scuole del territorio. "Stringere nuove relazioni internazionali per la nostra amministrazione è una grande soddisfazione - hanno sottolineato gli assessori Biuzzi e Terreni - Il nostro Comune da anni è impegnato in gemellaggi che ci permettono di raccontare la nostra storia, di conoscere nuove culture ed esperienze, di costruire ponti con altre città e altri Paesi. Parlare di Europa è importante, ma ancora più importante è essere consapevoli di essere cittadini europei".

Nel corso della giornata di ieri la delegazione francese ha fatto tappa alla Collegiata di Sant’Andrea con l’attiguo museo, al Museo del Vetro e a Casa Busoni, così da conoscere più da vicino le tradizioni e le eccellenze culturali della città.