Un patrimonio da 210mila volumi Giani: "Qui il baricentro toscano"

"Empoli è il baricentro della Toscana. Lo è per posizione geografica, vivacità e buone pratiche di amministrazione". Tra gli ospiti d’onore accorsi all’inaugurazione della nuova biblioteca Renato Fucini c’è anche il presidente della Regione, Eugenio Giani. Nato ad Empoli, legato al territorio, ma anche appassionato di storia e di cultura: non poteva mancare a un appuntamento così importante, specialmente se a fare gli onori di casa c’è un sindaco, Brenda Barnini, che su questo progetto ha investito praticamente tutti gli anni della sua consiliatura.

"Empoli è il baricentro della Toscana. Dal punto di vista geografico riesce a essere vicina a tutti i principali centri della nostra regione – sottolinea lo stesso Giani – ma stiamo parlando di un’eccellenza soprattutto sul fronte della corretta gestione del territorio. Un discorso, questo, che vale anche per le altre amministrazioni della Valdelsa. Siamo insomma davanti a un comprensorio che esprime sempre grande vivacità dal punto di vista culturale e della coesione della comunità, non a caso si comincia a festeggiare il Natale prima che altrove. Ritrovarsi qui a inaugurare una biblioteca così importante è certamente simbolico delle buone pratiche del buon governo che c’è da queste parti". E del resto i numeri della Fucini sono importanti. Dopo l’inaugurazione, la dislocazione della collezione libraria seguirà un nuovo ordine: la sala Maggiore sarà il nucleo della collezione di italianistica, ospiterà tutte le opere principali di letteratura italiana, dalle origini ai giorni nostri.

La biblioteca empolese, grazie all’acquisizione di nuove opere avvenuta nel corso del 2021, è punto di riferimento per l’Empolese Valdelsa per questa tipologia di opere. La restante collezione si snoderà secondo itinerari sintetici, con la sezione ’Tutti i giorni’, dedicata ai libri di uso quotidiano, dalle ricette di cucina ai manuali del fai da te. L’accesso alle sale sarà regolato tramite il software di prenotazione Affluences per evitare sovraffollamenti e problemi di rumore e disturbo. "Con circa 210mila volumi – dice ancora il governatore Giani – stiamo parlando della quarta o quinta biblioteca in tutta la Toscana. Purtroppo a causa del Covid non abbiamo festeggiato a dovere Renato Fucini, a cui questo edificio è dedicato. Lo riportiamo nella sua Empoli per dare significato a un edificio che ha un grande valore per i libri che conserva al suo interno, ma che diventa anche nuovo spazio di aggregazione per i giovani che si avvicinano alle lettere".